Dom zdravlja Tuzla dobio vrijednu donaciju za prevoz pacijenata na hemodijalizu

Nedžida Sprečaković
Dom zdravlja Tuzla dobio vrijednu donaciju za prevoz pacijenata na hemodijalizu
Dom zdravlja Tuzla dobio vrijednu donaciju za prevoz pacijenata na hemodijalizu

Donacija za prevoz pacijenata na hemodijalizu uručena je Domu zdravlja Tuzla, a riječ je o novom vozilu marke Opel, ukupne vrijednosti 52 hiljade KM.

Vozilo je donirala jedna firma iz Tuzle koja se bavi prodajom i servisiranjem automobila, prepoznavši značaj svakodnevnog prevoza pacijenata kojima je hemodijaliza neophodna za liječenje.

Ugovor o donaciji potpisan je u prostorijama Doma zdravlja Tuzla, a direktor ustanove prof. dr. sc. Samir Mačković zahvalio je donatoru na podršci. Kako je istaknuto, novo vozilo doprinijet će kvalitetnijem, sigurnijem i udobnijem prevozu pacijenata koji se svakodnevno prevoze na hemodijalizu, od kućnog praga do zdravstvene ustanove i nazad.

Ova donacija za prevoz pacijenata predstavlja značajnu podršku zdravstvenom sistemu i pacijentima kojima je redovan odlazak na hemodijalizu neophodan dio liječenja.