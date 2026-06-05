Dom zdravlja Tuzla dobio vrijednu donaciju za prevoz pacijenata na hemodijalizu

Donacija za prevoz pacijenata na hemodijalizu uručena je Domu zdravlja Tuzla, a riječ je o novom vozilu marke Opel, ukupne vrijednosti 52 hiljade KM.

Vozilo je donirala jedna firma iz Tuzle koja se bavi prodajom i servisiranjem automobila, prepoznavši značaj svakodnevnog prevoza pacijenata kojima je hemodijaliza neophodna za liječenje.

Ugovor o donaciji potpisan je u prostorijama Doma zdravlja Tuzla, a direktor ustanove prof. dr. sc. Samir Mačković zahvalio je donatoru na podršci. Kako je istaknuto, novo vozilo doprinijet će kvalitetnijem, sigurnijem i udobnijem prevozu pacijenata koji se svakodnevno prevoze na hemodijalizu, od kućnog praga do zdravstvene ustanove i nazad.

Ova donacija za prevoz pacijenata predstavlja značajnu podršku zdravstvenom sistemu i pacijentima kojima je redovan odlazak na hemodijalizu neophodan dio liječenja.