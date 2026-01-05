Dom zdravlja Tuzla: Zbog snijega i nestanka struje obustavljen rad pojedinih ambulanti

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i obilnih snježnih padavina, Dom zdravlja Tuzla obavijestio je građane da je došlo do privremenih izmjena u radu pojedinih ambulanti na području grada. Kako navode iz Dom zdravlja Tuzla, problemi su uzrokovani neprohodnim putevima, otežanim kretanjem te nestankom električne energije u pojedinim rubnim mjesnim zajednicama.

Prema zvaničnoj obavijesti, Ambulanta Breške trenutno ne radi, a korisnici zdravstvenih usluga mogu se obratiti Ambulanti Dokanj. Također, Ambulanta Dragunja je obustavila rad, a pacijenti potrebne zdravstvene usluge mogu ostvariti u Ambulanti Dobrnja.

Poseban režim rada uveden je u Ambulanti Mramor, koja zbog nestanka električne energije radi samo prvu smjenu. Pacijentima iz ovog područja preporučuje se da se, po potrebi, jave u Ambulantu Bukinje ili u Centar u Domu zdravlja Tuzla.

Iz Doma zdravlja Tuzla poručuju da će javnost biti blagovremeno obaviještena ukoliko dođe do promjena u radu ambulanti, te apeluju na građane za razumijevanje zbog okolnosti na koje zdravstvene službe trenutno ne mogu uticati.