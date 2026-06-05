Prve hadžije stigle u Sarajevo, druga grupa boravi u Medini

Bh. hadžije počele su se vraćati u Bosnu i Hercegovinu nakon obavljenog hadža, a prva grupa danas je iz Medine doputovala na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.

Avion s prvom grupom hadžija poletio je jutros oko 7 sati iz Medine, a po dolasku u Sarajevo dočekali su ih članovi porodica i predstavnici Ureda za hadž i umru. Prema informacijama Ureda, povratak će se nastaviti narednih dana, po ranije utvrđenom rasporedu.

Istovremeno, druga grupa bh. hadžija boravi u Medini, gdje nakon obavljenih hadžskih obreda provodi dane u odmoru, ibadetu i obilasku vjerskih znamenitosti. Tokom boravka u Medini predviđene su posjete Uhudu, Mesdžidu Kibletejn, Mesdžidu Kuba i Revdi.

Glavni vodič Ureda za hadž i umru Izet-ef. Čamdžić kazao je da je ovogodišnje hadžsko putovanje proteklo uspješno, te da su svi planirani sadržaji realizovani prema programu. Ove godine hadž je u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH obavilo 2.226 hadžija.

Povratak bh. hadžija u domovinu trajat će do 10. juna.