Prve hadžije iz BiH stigle u Mekku i obavile umru

Hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine, koje su jučer doputovale iz Sarajeva u Mekku, sinoć su uspješno obavile umru, čime su započele svoje duhovno putovanje ka obavljanju hadža.

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad ef. Hadžić kazao je da su bh. hadžije već počele pristizati u Mekku, te da su do sada stigla dva aviona sa 344 hadžije.

“U hotelu ih je dočekalo sve spremno od soba, ordinacija, kuhinja kao i kompletna organizacija za njihov boravak. Osoblje hotela priredilo je prelijep doček, kojim su naše hadžije posebno oduševljene. Razgovarao sam s nekima od njih i izrazili su veliko zadovoljstvo prijemom i cjelokupnom atmosferom”, kazao je Hadžić.

Nakon večere i kraćeg odmora, vodiči su sa svojim grupama otišli u Haremi-šerif, gdje su hadžije obavile umru, a zatim se vratile u hotel na odmor.

“Naše rukovodstvo sada očekuje dolazak novih hadžija. Danas očekujemo još jedan, a večeras i četvrti avion. Spremni smo za njihov dolazak, sve sobe su pripremljene i s radošću iščekujemo da pristignu i ostale grupe naših hadžija”, poručio je rukovodilac Ureda za hadž i umru.

Bosanskohercegovačke hadžije danas nastavljaju ibadete u Haremu, gdje vrijeme provode u namazu, učenju Kur’ana i dovama za porodice, domovinu i muslimane širom svijeta.

“Među njima vlada posebno raspoloženje ispunjeno radošću i zahvalnošću što su dobili priliku da budu gosti na najsvetijim mjestima”, navodi agencija MINA.

Mnoge hadžije ističu da je osjećaj boravka u Mekki i pogleda na Kabu teško opisati riječima, jer taj trenutak, kako kažu, ostavlja neizbrisiv trag u srcu svakog vjernika.