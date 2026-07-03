Uskoro počinju prijave za odlazak na hadž 2027.g

Prijave za hadž 2027. godine bit će otvorene u ponedjeljak, 13. jula, u 8 sati, kada će na web stranici Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti dostupan link za elektronsku prijavu.

Kandidati će se moći prijaviti do 24. jula do 16 sati, putem HAF aplikacije. Kroz aplikaciju će biti potrebno popuniti prijavni obrazac, obrazac za saudijsku vizu i elektronski potpisati ugovor o putovanju. Nakon završene prijave, potvrda će biti poslana na e-mail adresu navedenu prilikom registracije.

Iz Ureda za hadž i umru navode da organizaciju odlaska na hadž iz Bosne i Hercegovine provodi isključivo Rijaset Islamske zajednice putem ovog ureda, u skladu s propisima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije. Polazak hadžija očekuje se u periodu od 7. do 12. maja 2027. godine, dok je povratak planiran između 26. i 31. maja.

Za prijavu će, između ostalog, biti potreban važeći pasoš, potvrda o vakcinaciji protiv meningokoknog meningitisa, kao i ljekarska potvrda o zdravstvenom stanju. Saudijske vlasti i ove godine primjenjuju zdravstvena ograničenja za osobe s određenim teškim oboljenjima, dok osobama mlađim od 15 godina neće biti omogućeno obavljanje hadža.

Prilikom formiranja preliminarnih lista prednost će imati članovi i pripadnici Islamske zajednice koji prvi put odlaze na hadž, kao i osobe koje su se prijavile ranije, ali zbog ograničene kvote nisu mogle otputovati.