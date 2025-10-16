Novi projekat pored Kabe: Više prostora za hadž i umru

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio je gradnju pored Velike džamije u Meki koja će dodati gotovo 900.000 unutrašnjih i vanjskih mjesta za molitvu, saopštila je firma zadužena za realizaciju projekta, prenosi N1.

Projekat mješovite namjene, površine 12 miliona kvadratnih metara (12 kvadratnih kilometara), nazvan “Kralj Salmanova kapija”, poboljšat će pristup Velikoj džamiji, navodi kompanija RUA AlHaram AlMakki, bez detalja o troškovima ili planiranom roku završetka, prenosi Reuters.

Velika džamija u Meki sa Kabom predstavlja najsvetije i najveće mjesto islama, centralno za milione ljudi koji svake godine prisustvuju hadžu.

Saudijska Arabija, u okviru svoje Vizije 2030, ulaže milijarde u turizam i infrastrukturu kako bi smanjila zavisnost od nafte. Hadž i cjelogodišnje hodočašće umra ključni su za ekonomiju zemlje, koja planira da do 2030. godine godišnje primi 30 miliona hodočasnika.

Prema službenim podacima, samo 2019. godine Saudijska Arabija je prihodovala oko 12 milijardi dolara od ova dva oblika hodočašća.

Osim toga, saudijski regulator tržišta ove godine najavio je dozvolu za strana ulaganja u kompanije koje kotiraju na berzi i posjeduju nekretnine unutar svetih mjesta Meke i Medine.

Objavljen je i video kako bi to sve trebalo da izgleda a možete ga pogledati OVDJE