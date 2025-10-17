Saudijci otkrili megaprojekt u Mekki: Oko Kabe niču ogromni tornjevi i luksuzni kompleksi

Saudijska Arabija najavila je novi megaprojekt proširenja Velike džamije u Mekki, nazvan „Vrata kralja Salmana“, koji će se prostirati na oko 12 miliona kvadratnih metara i uključivati izgradnju visokih tornjeva u neposrednoj blizini najsvetijeg mjesta u islamu.

Projekt je službeno pokrenut u srijedu, a objavio ga je prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, istakavši da će novi kompleks obuhvatiti stambene, ugostiteljske, komercijalne i kulturne sadržaje, s kapacitetom za oko 900.000 vjernika u unutrašnjim i vanjskim molitvenim prostorima.

Kako će izgledati možete pogledati OVDJE.

Proširenje će razviti RUA AlHaram AlMakki Co, podružnica državnog investicionog fonda, i dio je vizije „Vision 2030“, kojom Saudijska Arabija nastoji diversifikovati svoju ekonomiju. Očekuje se da će projekt otvoriti više od 300.000 radnih mjesta u narednih deset godina.

Iako još nisu objavljeni podaci o troškovima i trajanju gradnje, projekt je izazvao pažnju zbog svoje monumentalnosti, budući da prikazi pokazuju futurističke tornjeve s pogledom na Kabu i hodočasnike koji se mole u prostranim, modernim prostorima.

Vlasti u Rijadu planiraju da do 2030. godine u Mekki i Medini godišnje dočekuju više od 30 miliona stranih hodočasnika, dok su posljednjih godina ublaženi vizni uslovi za obavljanje umre. Međutim, novi projekt već izaziva kontroverze, jer se mnogi muslimani boje da bi raskošne građevine mogle zasjeniti duhovni značaj Kabe, kao što se to dogodilo sa Kraljevskim sat-kulom, četvrtom najvišom zgradom na svijetu, podignutom 2012. godine uz samo svetište.