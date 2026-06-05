Više od 2.000 roditelja njegovatelja u FBiH prima platu od 1.027 KM

U Federaciji BiH ovog mjeseca pravo na isplatu ostvaruje 2.051 roditelj njegovatelj. U skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima, njima se isplaćuje plata u iznosu od 1.027 KM, uz pripadajuće doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona je pripremljen, a nakon mišljenja Ureda za zakonodavstvo očekuju se još mišljenja ministarstava pravde i finansija. Nakon toga, zakon bi trebao biti upućen u drugi, završni krug parlamentarne procedure.

Predloženim izmjenama planirano je proširenje kruga osoba koje mogu ostvariti status roditelja njegovatelja. To bi, osim roditelja, uključivalo bračne i vanbračne partnere, djecu, uključujući posvojenu djecu, braću i sestre, djedove i bake, ujake i tetke, zeta i snahu, kao i druge srodnike koji žive u zajedničkom domaćinstvu s osobom s invaliditetom i svakodnevno joj pružaju njegu.

Izmjene predviđaju i izjednačavanje prava bračnih i vanbračnih partnera, čime bi se pravo na ovaj status ostvarivalo bez obzira na formalni status zajednice.

Također, predloženo je uklanjanje diskriminacije po osnovu uzroka invaliditeta, kako bi korisnici imali jednaka prava bez obzira na okolnosti pod kojima je invaliditet nastao.

Jedna od važnih izmjena odnosi se i na roditelje čija djeca pohađaju predškolske ili obrazovne ustanove. Njima bi bilo omogućeno da zadrže status roditelja njegovatelja bez obzira na broj sati koje dijete provodi u ustanovi.