Humanost bez zastoja: Njegovatelji Crvenog križa Tuzla na terenu i po snijegu

Dok snijeg i niske temperature otežavaju svakodnevni život u Tuzli, aktivnosti Crvenog križa/krsta grada Tuzla odvijaju se bez prekida. Njegovatelji i gerontodomaćice i u zimskim uslovima nastavljaju obilaziti korisnike, pružajući im neophodnu pomoć na terenu.

Kako navode iz Crvenog križa/krsta grada Tuzla, njihovi uposlenici i saradnici pronalaze način da dođu do svakog korisnika, čak i kada su putevi neprohodni ili kada se suočavaju s tehničkim problemima na vozilima. Osim redovnih obaveza, čiste snijeg ispred kuća, lože vatru kako bi zagrijali domove i pripremaju obroke.

„Bez obzira na prepreke, udaljenost ili neprohodnost puteva, naši njegovatelji i gerontodomaćice uspijevaju stići do svakog korisnika. Svjesni su koliko je njihova pomoć značajna, posebno u ovakvim okolnostima“, poručili su iz Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

Dodaju da su upravo ovakvi, naizgled mali, ali izuzetno važni poduhvati dokaz da humanost ne poznaje prepreke. „U trenucima kada hladnoća i snijeg dominiraju, osjećaj odgovornosti i brige za korisnike postaje jači od svih poteškoća“, istakli su.