Humanost bez zastoja: Njegovatelji Crvenog križa Tuzla na terenu i po snijegu

RTV SLON
Foto: Crveni križ/krst Tuzla

Dok snijeg i niske temperature otežavaju svakodnevni život u Tuzli, aktivnosti Crvenog križa/krsta grada Tuzla odvijaju se bez prekida. Njegovatelji i gerontodomaćice i u zimskim uslovima nastavljaju obilaziti korisnike, pružajući im neophodnu pomoć na terenu.

Kako navode iz Crvenog križa/krsta grada Tuzla, njihovi uposlenici i saradnici pronalaze način da dođu do svakog korisnika, čak i kada su putevi neprohodni ili kada se suočavaju s tehničkim problemima na vozilima. Osim redovnih obaveza, čiste snijeg ispred kuća, lože vatru kako bi zagrijali domove i pripremaju obroke.

„Bez obzira na prepreke, udaljenost ili neprohodnost puteva, naši njegovatelji i gerontodomaćice uspijevaju stići do svakog korisnika. Svjesni su koliko je njihova pomoć značajna, posebno u ovakvim okolnostima“, poručili su iz Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

Dodaju da su upravo ovakvi, naizgled mali, ali izuzetno važni poduhvati dokaz da humanost ne poznaje prepreke. „U trenucima kada hladnoća i snijeg dominiraju, osjećaj odgovornosti i brige za korisnike postaje jači od svih poteškoća“, istakli su.

pročitajte i ovo

BiH

U Jablanici potpisani ugovori o dodjeli 2,65 miliona KM za sanaciju...

Tuzla i TK

Crveni križ Tuzla obilježio Međunarodni dan volontera

Vijesti

Provala u skladište Crvenog križa Tuzla u Kreki

Istaknuto

Apel za pomoć Redži Aliću: Hitna operacija sutra u Turskoj

BiH

Po 100 KM pomoći boračkoj populaciji u ZEDO kantonu

BiH

Vlada FBiH utvrdila listu pomoći poslodavcima za septembar

Istaknuto

Hladno i suho vrijeme u Tuzli, na snazi žuto upozorenje

Istaknuto

Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju saobraćaj, vozačima se savjetuje oprez

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode

Magazin

Evo kako poboljšati cirkulaciju i riješiti se hladnih nogu

BiH

Povećane dnevnice u Federaciji BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]