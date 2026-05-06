Roditeljima u FBiH 1.000 KM za svako novorođeno dijete

U Federaciji BiH počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 KM.

Riječ je o jednokratnoj podršci za svako novorođeno dijete, a ne o porodiljnoj naknadi. Porodiljne naknade isplaćuju se putem kantonalnih ministarstava.

Ovaj mjesec na isplati su prijave za novorođenčad koje su verificirane do kraja prošlog mjeseca.

Aplikacija ePorodilja otvorena je tokom cijele godine, a prijava se vrši isključivo online. Roditelji se registruju u aplikaciji, nakon čega popunjavaju prijavu. Dokumentacija se ne predaje fizički.

Ukoliko korisnici imaju poteškoća prilikom prijave, mogu ih prijaviti putem korisničke podrške, kako bi problem bio riješen.