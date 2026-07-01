Hoće li kiša pokvariti javno gledanje utakmice u Tuzli?

Javno gledanje utakmice u Tuzli večeras će okupiti brojne građane koji će pratiti susret reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a, ali bi vremenske prilike mogle djelimično pokvariti atmosferu.

Osim sportskog uzbuđenja, građani i organizatori prate i vremensku prognozu, jer meteorolozi najavljuju promjenu vremena, kratkotrajne pljuskove, grmljavinu, ali i mogućnost intenzivnijih padavina u pojedinim dijelovima zemlje.

„Svakako da moramo biti spremni u noći sa srijede na četvrtak kada igra naša reprezentacija. Moramo očekivati padavine na području Bosne i Hercegovine. Moramo biti spremni i na takav scenarij. Padavine koje su, prema prognoznim modelima, u tom periodu moguće su pljuskovi koji neće biti dugotrajni, ali mogu pokvariti ugođaj dočeka, odnosno gledanja utakmice na otvorenom. Tako da i organizatori moraju biti spremni da zaštite svoju opremu.” – kazao je Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

Iako se očekuje dobra atmosfera tokom praćenja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a, nadležne službe građanima savjetuju da budu oprezni ukoliko ih tokom boravka na otvorenom zatekne kratkotrajni pljusak ili grmljavina.

„Očekuje se da će se kiša sa zapadnog dijela Bosne proširiti i na srednju Bosnu. Ne očekuju se veće količine padavina, ali građanima preporučujemo da, umjesto kišobrana, ponesu kabanice, jer kišobran može privući udar groma. Možda ovo nevrijeme koje dolazi sa zapada i zaobiđe Tuzlu, odnosno nastavi prema srednjoj Bosni. Nadam se da nas neće poremetiti u praćenju ove utakmice i da će se građani večeras radovati našoj pobjedi.” – rekao je Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja za zaštitu od požara i vatrogastvo Tuzla.

Javno gledanje utakmice u Tuzli bit će organizovano na Trgu, potvrđeno je iz Turističke zajednice Tuzla, zbog čega se posebna pažnja usmjerava i na sigurnost opreme koja se postavlja na otvorenom. Preporuke se odnose prvenstveno na električne uređaje, kablove i spojeve koji moraju biti zaštićeni od kiše.

„Potrebno je dobro obezbijediti opremu koja se napaja električnom energijom, odnosno sve spojeve kablova i utičnica zaštititi nepropusnom folijom, kako ne bi došlo do neželjenih situacija. Kada je riječ o građanima, na Trgu se, čini mi se, nalazi jedno veliko drvo, pa preporučujemo da ga izbjegavaju. Mi ćemo biti prisutni na terenu, kao i vatrogasci i dežurne službe, tako da će sigurnost biti na visokom nivou.” – poručio je Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja za zaštitu od požara i vatrogastvo Tuzla.

Promjena vremena donijet će ugodnije temperature tokom četvrtka i petka, a sličan temperaturni režim očekuje se i za dane vikenda, kao i početkom naredne sedmice. Prema najavama meteorologa, stabilizacija vremenskih prilika očekuje se nakon prve četvrtine jula.

„Stabilizacija vremenskih prilika očekuje nas od 9. jula, a nakon toga slijedi još jedan topli period iznad prosjeka, s temperaturama iznad 35 stepeni na području Tuzlanskog kantona i Tuzle.” – kazao je Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

Navijači priželjkuju dobar rezultat reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok nadležne službe poručuju da vremenske prilike treba pratiti oprezno. Uz poštivanje preporuka, javno gledanje utakmice u Tuzli može proteći u dobroj atmosferi i bez neželjenih situacija.