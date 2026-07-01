Produžene subvencije za električnu energiju domaćinstvima u FBiH

Vlada Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmijenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna 2027. godine.

Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad u Federaciji BiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (manja od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar).

Odluka o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u primjeni je od 2011. godine.