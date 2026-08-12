Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 13.08.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 07:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: Ratimira Deletisa, Pazar, Franjevačka i Fra Grge Martića u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Soko i Serhatlije u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Gradačca u naseljima: Toke,Čuste, Lukavac Donji, Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Avramovina, Grabov Gaj, Jelovče selo, Zelinja, Jasenica, Međeđa, Kerep, Biberovo Polje, Mehmedovići, Trnovci, Džakule, Srnice Donje i Gornje, Vučkovci i Hrgovi Donji u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dana 14.08.2026. godine (petak) na području:

Grada Tuzle:

– u naselju Hukići u vremenu od 07:00 do 12:00 sati,

– u ulici Debelo Brdo u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.