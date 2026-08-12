Pomoć od 100 KM neće dobiti svi penzioneri: Evo ko je izostavljen

Vijest da je za više od 39 hiljada penzionera u Tuzlanskom kantonu osigurana jednokratna pomoć od 100 KM izazvala je veliko interesovanje javnosti, ali i brojna pitanja o tome ko tačno ima pravo na ovu isplatu.

Posebno mnogo nedoumica pojavilo se među korisnicima takozvanih srazmjernih penzija, odnosno penzionerima koji su radni staž ostvarivali na različitim područjima ili u drugim državama.

Kako je za RTV Slon pojasnio resorni ministar, penzioneri koji jedan dio penzije primaju iz inostranstva, a drugi dio iz Federacije BiH, neće biti obuhvaćeni ovom pomoći.

„Od jučer smo dobili mnogo upita na ovu temu, pa je važno istaći ko je obuhvaćen ovom pomoći“, istakli su iz Vlade TK.

Ko od korisnika srazmjernih penzija ima pravo na 100 KM?

Kada je riječ o srazmjernim penzijama, pomoć će u ovom slučaju moći ostvariti oni penzioneri koji imaju ostvaren staž u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i koji ispunjavaju ostale propisane uslove.

Dakle, pojam srazmjerne penzije u okviru ove mjere ne obuhvata sve korisnike koji dio penzije ostvaruju izvan Federacije BiH.

Penzioneri koji, naprimjer, dio penzije primaju iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije ili neke druge države, a drugi dio iz FBiH, nisu obuhvaćeni ovom jednokratnom pomoći.

Ovo pojašnjenje važno je upravo zbog velikog broja pitanja koja su uslijedila nakon informacije da pravo na pomoć imaju i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno korisnici srazmjernih penzija.

Za pomoć osigurano 3,9 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na sporazum kojim je predviđena isplata po 100 KM za 39.043 penzionera, a za ovu namjenu iz Budžeta TK osigurano je ukupno 3.904.300 KM.

Pravo na pomoć imaju penzioneri sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona kojima se u Federaciji BiH isplaćuje najniža penzija u rasponu od 449,83 do 690,10 KM, kao i određeni korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa Zakonom o PIO.

Pomoć se odnosi na korisnike koji su bili evidentirani prilikom isplate penzije za juli 2026. godine, pod uslovom da im do obrade augustovske penzije pravo na penziju ne prestane iz zakonom propisanih razloga.

Pravo na jednokratnih 100 KM neće imati ni penzioneri koji su u radnom odnosu.

Planirano je da Federalni zavod PIO/MIO pomoć od 100 KM isplati uz redovnu penziju za august, nakon potpisivanja sporazuma, prijenosa sredstava i potrebne saglasnosti Vlade Federacije BiH.