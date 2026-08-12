Važno obavještenje za boračku populaciju u Živinicama

Grad Živinice obavijestio je korisnike boračko-invalidske zaštite koji svoja prava ostvaruju putem Službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, da su obavezni javiti se u nadležnu službu zbog postupka identifikacije.

Poziv se odnosi na porodice poginulih i nestalih branitelja, supruge umrlih ratnih vojnih invalida, supruge umrlih mirnodopskih vojnih invalida koji su prava stekli do 1992. godine, ratne vojne invalide, kao i dobitnike najvećih ratnih priznanja.

Identifikacija će se obavljati prema početnom slovu prezimena, a korisnici se trebaju javiti u Službu za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu Grada Živinice – Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe.

Raspored identifikacije

Od 17. augusta do 4. septembra 2026. godine

Prezimenima koja počinju slovima: A, B, C, Ć, Č, D, Đ, DŽ i E.

Od 7. do 25. septembra 2026. godine

Prezimenima koja počinju slovima: F, G, H, I, J, K, L i LJ.

Od 28. septembra do 16. oktobra 2026. godine

Prezimenima koja počinju slovima: M, N, NJ, O, P i R.

Od 19. do 31. oktobra 2026. godine

Prezimenima koja počinju slovima: S, Š, T, U, V, Z i Ž.

Korisnicima se preporučuje da se pridržavaju objavljenog rasporeda i da se u nadležnu službu jave u terminu predviđenom za početno slovo njihovog prezimena.