Stipendije za boračku populaciju u TK: Za učenike i studente više od 1,1 milion KM

Stipendije za branilačku populaciju u Tuzlanskom kantonu dodijeljene su studentima koji su ostvarili pravo na podršku Ministarstva za boračka pitanja TK za akademsku 2025/2026. godinu.

Svečano potpisivanje ugovora sa studentima upriličeno je danas u Velikoj sali BKC-a Tuzla, a pravo na stipendiju ostvarilo je 365 studenata iz reda branilačke populacije. Njima će u ovoj akademskoj godini biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1.620 KM.

Osim studenata, pravo na stipendije ostvarilo je i 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije, kojima će biti isplaćeno po 1.170 KM. Kroz ovaj program podrške učenicima i studentima ukupno će biti usmjereno 1.163.430 KM.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica za boračka pitanja TK Senada Dizdarević i predstavnici boračkih udruženja sa područja Tuzlanskog kantona.

Istaknuto je da stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica predstavlja jedno od dopunskih prava koje Tuzlanski kanton provodi dugi niz godina. Ova podrška, kako je navedeno, ima značaj ne samo kao finansijska pomoć porodicama učenika i studenata, nego i kao priznanje mladima koji kroz obrazovanje ulažu u vlastitu budućnost.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naglasio je da potpisivanje ugovora nosi posebnu simboliku, jer povezuje zahvalnost prema onima koji su branili Bosnu i Hercegovinu sa podrškom generacijama koje danas grade njenu budućnost.

“Naša obaveza prema branilačkoj populaciji ne završava se riječima zahvalnosti. Ona se mora potvrđivati konkretnim mjerama, odgovornim odnosom i podrškom porodicama onih koji su u najtežim vremenima stali u odbranu domovine. Stipendije koje danas dodjeljujemo studentima, ali i stipendije koje će biti dodijeljene učenicima, nisu samo finansijska pomoć. One su poruka mladim ljudima da njihov rad vrijedi, da njihovo obrazovanje ima podršku institucija i da Tuzlanski kanton računa na njihovo znanje, energiju i odgovornost”, kazao je premijer Halilagić.

Dodao je da su generacije koje su branile Bosnu i Hercegovinu dale nemjerljiv doprinos slobodi koju danas živimo, zbog čega institucije žele da djeca branilaca imaju dodatni motiv za nastavak obrazovanja i budu nosioci razvoja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Ministrica za boračka pitanja TK Senada Dizdarević kazala je da Ministarstvo ovim programom nastavlja kontinuitet podrške branilačkoj populaciji, uz nastojanje da ostvarivanje prava bude transparentno, pravično i dostupno korisnicima.

“Danas potpisujemo ugovore sa studentima, dok će potpisivanje ugovora za učenike biti organizovano po gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, kako bismo njima, malo mlađima, ovaj proces učinili što dostupnijim. Raduje nas činjenica da kroz ovaj program možemo pomoći porodicama, ali i dodatno motivisati mlade ljude da nastave svoje obrazovanje i postižu što bolje rezultate”, kazala je ministrica Dizdarević.

Ona je naglasila da stipendije za branilačku populaciju imaju i socijalnu i obrazovnu dimenziju, jer mladima šalju poruku da je obrazovanje jedan od najvažnijih puteva za lični napredak i razvoj zajednice.

Studenti koji su danas potpisali ugovore nisu krili zadovoljstvo ostvarenim pravom na stipendiju, ističući da im ova podrška znači dodatnu sigurnost tokom nastavka školovanja.