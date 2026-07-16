Objavljen ponovljeni konkurs za stipendije učenicima boračke populacije TK

Ponovljeni konkurs za stipendije učenicima boračke populacije TK objavljen je 15. jula, čime je učenicima srednjih škola pružena nova prilika da ostvare pravo na finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Vlada TK prethodno je izmijenila odluku o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija, nakon što je iz prvobitno planiranog iznosa od oko dva miliona KM dio sredstava ostao neutrošen.

Ministrica za boračka pitanja TK Senada Dizdarević pojasnila je nakon sjednice Vlade da određeni broj prijavljenih, zbog nepotpune dokumentacije, nije ostvario pravo na stipendiju u prvom postupku. Izmjenom odluke stvoren je pravni osnov za objavljivanje novog javnog konkursa.

Objavljeni konkurs odnosi se na redovne učenike srednjih škola koje imaju status javne ustanove u Bosni i Hercegovini. Pravo prijave imaju djeca ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja te demobilisanih boraca. Kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na području Tuzlanskog kantona, odnosno status povratnika u Republiku Srpsku, prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite ostvarivati na području TK te prvi put pohađati razred u koji su upisani.

Ko se može prijaviti na ponovljeni konkurs za stipendije?

Učenici koji su se prijavili na raniji konkurs, ali su njihove prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene kao neosnovane, dužni su ponovo dostaviti obrazac prijave i dokumentaciju koja im je nedostajala, a koja je navedena na ranije objavljenoj listi.

Oni koji nisu učestvovali u prvom javnom konkursu moraju dostaviti novu prijavu i cjelokupnu propisanu dokumentaciju. Većina dokumenata ne smije biti starija od 30 dana od datuma objave konkursa.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici koji ponavljaju razred, već primaju stipendiju ili kredit drugog organa ili institucije, kao ni kandidati čiji prihodi po članu domaćinstva prelaze propisani cenzus. Među ograničenjima je i prosjek ocjena niži od 3,5, osim za učenike drugog, trećeg ili četvrtog razreda koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Rangiranje kandidata obavljat će se na osnovu uspjeha u prethodnoj školskoj godini, prihoda domaćinstva, boračkog statusa te osvojenih nagrada i priznanja. Učenici sa prosjekom 5,0 mogu ostvariti stipendiju bez bodovanja, pod uslovom da ispunjavaju propisane uslove koji se odnose na prihode domaćinstva.

Prijave otvorene do 23. jula

Rok za dostavljanje prijava je osam dana, odnosno od 15. do 23. jula 2026. godine. Prijave se mogu predati lično ili poslati poštom na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, uz naznaku da je riječ o prijavi na ponovljeni javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima boračke populacije TK za školsku 2025/2026. godinu.

Tekst konkursa, obrazac prijave i prateći aneksi dostupni su na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona, u nadležnim gradskim i općinskim službama te u kantonalnim boračkim savezima i udruženjima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.