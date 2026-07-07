Grad Tuzla nagradio učenike, studente i sportiste za natprosječne rezultate

Grad Tuzla nagradio 134 učenika, studenta i sportista za natprosječne rezultate ostvarene u obrazovanju, studiranju i sportu, kao i za uspjehe postignute na međunarodnim takmičenjima.

Svečana dodjela Nagrada Grada Tuzle upriličena je za mlade ljude koji su svojim radom, znanjem, talentom i upornošću ostvarili rezultate vrijedne pažnje, te na najbolji način predstavili Tuzlu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.

Za ovu namjenu Grad Tuzla je ove godine izdvojio 100.000 KM, što je do sada najveći iznos predviđen za nagrađivanje učenika, studenata i sportista s područja grada. Nagrađene su ukupno 134 mlade osobe koje su svojim uspjesima pokazale da Tuzla ima generacije na koje može biti ponosna.

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić istakao je da su rezultati nagrađenih mladih ljudi razlog za ponos cijelog grada i svih njegovih građana.

“Imamo mnogo razloga za ponos jer smo nagradili 134 učenika, studenta i sportistu za ostvarene natprosječne rezultate u školovanju, studiranju i sportu, kao i za uspjehe postignute na međunarodnim takmičenjima. Ovi rezultati pokazuju koliko je svijetla i kvalitetna budućnost pred našim gradom te potvrđuju da Tuzla ima mlade ljude na koje može računati u izgradnji još uspješnije, razvijenije i prosperitetnije zajednice”, kazao je Lugavić.

On je čestitao i nastavnicima, profesorima i trenerima, naglašavajući da su upravo oni svojim znanjem, vremenom i predanim radom dali važan doprinos uspjesima mladih Tuzlanki i Tuzlaka.

“Zajedno su stvarali nove prilike, širili vidike i uspješno odgovarali na izazove koje donose međunarodna takmičenja. Hvala im što svojim zalaganjem, predanošću i ličnim odricanjem pokazuju da zajedničkim radom možemo graditi kvalitetnu budućnost našeg grada i Bosne i Hercegovine”, poručio je Lugavić.

Nagrađeni učenici, studenti i sportisti zahvalili su na podršci i priznanju, ističući da im mnogo znači što Grad prepoznaje njihov trud, rad i ostvarene rezultate. Kako su naveli, ova nagrada za njih predstavlja dodatni podsticaj da nastave učiti, trenirati i postizati nove uspjehe.

Grad Tuzla nagradio 134 učenika, studenta i sportista s ciljem da pokaže kako se znanje, upornost i predanost cijene, posebno kada mladi ljudi svojim rezultatima doprinose ugledu lokalne zajednice.

Kroz ovakve programe Grad Tuzla nastavlja ulagati u mlade, prepoznavati njihove uspjehe i pružati podršku onima koji svojim radom predstavljaju Tuzlu na domaćim i međunarodnim takmičenjima.