Basket se vraća u Tuzlu!

Na Trgu slobode u Tuzli počelo je četvrto izdanje turnira u uličnoj košarci, koji je u proteklim godinama prerastao u tradicionalni sportski događaj.

Nakon ranijih izdanja održanih na terenu Telex, ovogodišnji “3×3 Basket Tuzla” turnir preseljen je u centar grada, gdje će publika moći pratiti uzbudljive utakmice u formatu tri na tri.

“Danas i naredna dva dana imamo 3×3 basket turnira, odnosno tri turnira. Danas imamo prvi u U18 kategoriji, u subotu imamo U23 kategoriji, a u nedjelju nas očekuju seniori.” kazao je organizator turnira Semir Duraković.

Turnir je prvi put održan prije četiri godine, kada je okupio nekoliko desetina ekipa iz Bosne i Hercegovine. Ove godine u utrci za prvaka Tuzle i novčanu nagradu od 4200KM je znatno više ekipa.

“Ukupno imamo oko 52 ekipe, raspoređenih u više kategorija od u16 do seneiora, a ekipe dolaze iz raznih gradova Bosne i Hercegovine, uključujući i gradove iz Hrvatske, Srbije i Mađarske.” dodaje Duraković.

Organizatori navode da će na turniru nastupiti brojni uspješni košarkaši, koji iza sebe imaju zapažene rezultate, ali da je teško izabrati favorita.

“Pa teško je to reći, ima tu sigurno 4 5 mnogo jakih ekipa tako da će biti zanimljivo gledati polufinale.” ističe Duraković.

Turnir će se igrati oba dana predstojećeg vikenda od 13 do 23 sata, a ulaz je besplatan za sve posjetioce. Osim utakmica, građani će moći uživati u dobroj muzici i kvalitetnoj zabavi.