Ambrozija u sezoni cvjetanja: Prepoznajte simptome i smanjite izloženost polenu

Ali Huremović
Ambrozija u sezoni cvjetanja: Prepoznajte simptome i smanjite izloženost polenu

Ambrozija je jedan od najznačajnijih sezonskih aeroalergena, a njen polen kod osjetljivih osoba može izazvati niz zdravstvenih tegoba, posebno tokom perioda intenzivnog cvjetanja.

Na simptome i načine zaštite podsjetili su iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a preporuke su primjenjive i na stanovnike drugih dijelova Bosne i Hercegovine, uključujući Tuzlanski kanton, gdje ambrozija također predstavlja čest problem tokom kasnog ljeta i početka jeseni.

Kod osoba koje su osjetljive na polen ambrozije najčešće se javljaju kihanje, svrbež, curenje ili začepljenost nosa, crvenilo i suzenje očiju, dok kod pojedinih osoba mogu nastupiti kašalj, zviždanje pri disanju i otežano disanje.

Polen ambrozije može izazvati alergijski rinitis i konjunktivitis, dok kod osoba koje boluju od astme može dovesti i do pogoršanja simptoma ili napada astme.

Kako bi se smanjila izloženost polenu, građanima se preporučuje praćenje lokalnih izvještaja o koncentraciji polena te kraći boravak na otvorenom u periodima kada su njegove vrijednosti visoke. Preporučuje se i držanje zatvorenih prozora u domu i automobilu, posebno u danima kada je koncentracija polena povećana.

Nakon dužeg boravka vani korisno je istuširati se, oprati kosu i promijeniti odjeću, kako bi se uklonile čestice polena koje se mogu zadržati na koži, kosi i tkanini. Osobe koje već koriste terapiju zbog alergijskih tegoba trebale bi je primjenjivati u skladu s preporukama ljekara.

Jedna od najvažnijih mjera u borbi protiv ambrozije jeste njeno uklanjanje prije cvjetanja i stvaranja sjemena. Osobama alergičnim na ambroziju, kao i osobama koje imaju astmu, ne preporučuje se uklanjanje biljke kada je već u fazi cvjetanja, jer direktan kontakt može dodatno pogoršati tegobe.

Ljekarsku pomoć potrebno je potražiti ukoliko simptomi traju duže vrijeme, remete san ili svakodnevne aktivnosti, ne reaguju na ranije preporučenu terapiju ili se pojave simptomi poput učestalog kašlja, zviždanja i otežanog disanja.

U slučaju izraženog otežanog disanja, plavičaste boje usana ili lica, poremećaja svijesti ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, potrebno je odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć na broj 124.

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