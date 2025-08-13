INZ upozorava na vrhunac sezone ambrozije, Komunalac poručuje- javne površine čiste

Polen ambrozije jedan je od najopasnijih prirodnih alergena, a i najmanje količine mogu izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

„U ovom periodu godine najaktuelnije su alergijske reakcije na polen korovskih biljnih vrsta. Najveća koncentracija polena ambrozije se očekuje od druge dekade augusta do druge polovine septembra. Potrebno je svega 20 do 30 polenovih zrna u kubičnom metru vazduha da se izazove alergijska reakcija kod preosjetljivih osoba“, kaže Lejla Baručija, stručna saradnica za fitofarmaciju u INZ.

JKP “Komunalac” Tuzla redovno provodi akcije uklanjanja ambrozije sa javnih površina te opasnosti od ove biljke, kako navode, nema.

„Na svim javnim površinama koje održavamo nema ambrozije s obzirom da se one redovno održavaju. Moguće je da je ima na nekim lokacijama koje su privatne ili nisu nama po planu i programu, međutim mi smo više puta izlazili na teren i po prijavi kako samih građana, kako mi primijetimo, kako inspekcija, da uklonimo ambroziju. Nekih ozbiljnijih problema s ambrozijom nema, redovno održavamo sve površine koje su u nadležnosti Komunalca“, govori Admir Bećirović, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla.

Reakcija na polen dovodi do raznih iritantnih simptoma poput simptoma alergijskog rinitisa, kao što je kihanje, začepljenost nosa, kao i simptoma alergijskog konjunktivitisa. Također, kod osoba s astmom može doći do kompleksne reakcije koja dodatno ugrožava život. S tim u vezi, prevencija i pridržavanje terapije koju preporučuje ljekar je od ključnog značaja za kontrolu simptoma alergije.

„Najbolja preventiva oboljelih od polenskih alergija je izbjegavanje dodira sa alergijom, što podrazumijeva da je u mjesecima najveće koncentracije polena potrebno smanjiti boravak na otvorenom, posebno od 5 do 10 sati ujutro. Izbjegavati boravak van kuće kada je vjetrovito jer se čestice polena lako prenose vjetrom, radove izvan kuće obavljati nakon pada kiše, držati zatvorene prozore stana ili automobila kako bi se u periodu povećane koncentracije spriječio ulazak polena u boravišni prostor“, objašnjava Lejla Baručija.

Da bi simptomi alergije bili što manje izraženi savjetuje se upotreba suplementacije. Cink, vitamin D, kalcij s vitaminom C, kao i omega masne kiseline i probiotici, mogu značajno ublažiti simptome. Za teže simptome, primjenjuju se antialergijski lijekovi, kao što su antihistaminici i kortikosteroidi, ali isključivo uz preporuku ljekara.