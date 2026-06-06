Počinje asfaltiranje lokalnog puta u Tuzli, mogući kraći zastoji u saobraćaju

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da su u toku radovi na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške – Gornja Obodnica, na dionici dugoj ukupno 300 metara.

U okviru planiranih aktivnosti, za subotu, 6. juna, i ponedjeljak, 8. juna 2026. godine predviđeno je asfaltiranje pojedinih dionica puta.

Tokom izvođenja radova neće dolaziti do potpune obustave saobraćaja, ali su najavljena preusmjerenja vozila, kao i povremeni kraći zastoji na ovoj putnoj komunikaciji.

Nadležna služba pozvala je građane i učesnike u saobraćaju na strpljenje, te apelovala da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova kako bi radovi bili završeni sigurno i u planiranom roku.