Počela prva faza preventivne deratizacije na području Grada Tuzle

Preventivna deratizacija na području Grada Tuzle počela je danas u okviru realizacije ugovorenih poslova prve faze, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Radovi se provode na vodotocima, deponijama otpada uz vodotoke, dječijim igralištima koja se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka, kao i u šahtovima oborinske kanalizacije na području grada Tuzle.

Poslove preventivne deratizacije obavljaju dvije stručne ekipe, koje su opremljene potrebnom opremom i materijalima za izvođenje ove vrste radova.

Prema Operativnom planu preventivne deratizacije, aktivnosti će trajati od 3. do 9. jula 2026. godine.

Iz nadležne službe mole građane za razumijevanje i saradnju tokom izvođenja planiranih aktivnosti na terenu.