/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 18. dan augusta?

Koji su događaji obilježili 18. dan augusta?

Stranke prijavile kompenzacijske liste za Opće izbore

Jedna iskra dovoljna za katastrofu: Požari prijete ljudima, imovini i prirodi

Suša uzela danak, usjeva skoro pa i da nema, a hrane za stoku sve manje

Ministarstvo TK pojasnilo da Dom penzionera Tuzla trenutno ne ispunjava sve propisane uslove

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je kompenzacijske liste stranaka i koalicija za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Parlament FBiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na listama se nalaze brojna poznata politička imena.

Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, dok je požar na Plješevici kod Bihaća i dalje aktivan. Nadležne službe apeluju na građane da budu maksimalno oprezni.

Tokom proteklog dana i noći više požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine, Čitluka, Konjica, Stoca i Neuma. Većina požara je lokalizovana, dok je požar u Blatnici kod Čitluka i dalje aktivan.

Suša je ozbiljno pogodila poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, zbog čega su prinosi manji, a zalihe hrane za stoku sve skromnije. Poljoprivrednici upozoravaju i na rast cijena hrane.

Ministarstvo TK pojasnilo je da Dom penzionera Tuzla trenutno ne ispunjava sve propisane uslove, ali da korisnicima nije naloženo iseljavanje niti izmještanje. Ministarstvo navodi da će nastaviti saradnju s nadležnim institucijama na otklanjanju nedostataka.

Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 3,9 miliona KM za jednokratnu pomoć od 100 KM za gotovo 39.000 penzionera s najnižom penzijom. Isplata bi trebala biti izvršena uz augustovsku penziju.

Vlada TK usvojila je plan mjera za unapređenje zdravstvene zaštite u 2027. godini, s fokusom na smanjenje lista čekanja, dostupniju dijagnostiku, ranu intervenciju i kvalitetnije zdravstvene usluge.

Wizz Air je najavio tri nove linije iz Sarajeva prema Bratislavi, Berlinu i Pragu, koje će biti uvedene tokom predstojeće zimske sezone.

Učenici Osnovne škole „Hasan Kikić“ u Gradačcu novu školsku godinu počet će u novoj sportskoj sali, čija je izgradnja završena i koja bi uskoro trebala biti stavljena u funkciju.

Novo istraživanje pokazuje da redovno penjanje uz stepenice može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca i dugovječnost, zbog čega se ova jednostavna fizička aktivnost preporučuje kao dio svakodnevne rutine.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić novi je fudbaler Newcastle Uniteda. Dedić je s engleskim klubom potpisao petogodišnji ugovor i karijeru će nastaviti u Premier ligi.