U Zenici klanjana kolektivna dženaza za pet planinara stradalih na Elbrusu

U Zenici je danas klanjana kolektivna dženaza za pet zeničkih planinara koji su izgubili život tokom ekspedicije na Elbrusu u Rusiji. Na posljednjem ispraćaju Alme Okanović, Denisa Okanovića, Melihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića okupio se veliki broj građana ispred Čaršijske džamije.

Dženaza-namaz predvodio je muftija zenički Mevludin ef. Dizdarević, a posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i drugi zvaničnici.

Od stradalih planinara oprostili su se članovi porodica, prijatelji, kolege, komšije, planinari i članovi Gorske službe spašavanja, kao i brojni građani Zenice koji su došli podijeliti bol porodica i odati posljednju počast.

U centru Zenice tokom dana vladali su tišina i tuga. Prije kolektivne dženaze, u Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija na kojoj su se porodice, prijatelji i sugrađani prisjetili života i tragova koje je petoro Zeničana ostavilo iza sebe.

Alma Okanović, Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić stradali su 25. jula tokom uspona na Elbrus. Bili su članovi sedmočlane ekspedicije iz Zenice, dok su dvojica članova uspjela preživjeti tragediju.

Nakon klanjane dženaze, ukop stradalih bit će obavljen na Gradskom groblju Prašnice, gdje će ih porodice, prijatelji i sugrađani ispratiti na posljednji počinak.