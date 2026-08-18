Danas komemoracija i džanaza stradalim planinarima iz Zenice

Nedžida Sprečaković
Danas komemoracija i džanaza stradalim planinarima iz Zenice
Danas komemoracija i džanaza stradalim planinarima iz Zenice

Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice, koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, bit će održana danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Komemoracija za Almu Okanović, Denisa Okanovića, Melihu Čaušević, Almira Krivdića i Nermina Talama zakazana je za 15 sati.

Nakon komemoracije, zajednička ispratna dova bit će proučena u Čaršijskoj džamiji prije ikindije-namaza, dok će dženaza-namaz biti klanjana u 17:30 sati ispred Čaršijske džamije u Zenici.

Ukop stradalih planinara bit će obavljen na Gradskom groblju Prašnice.

Zenica se danas oprašta od pet svojih sugrađana čija je tragična smrt na Elbrusu duboko potresla njihove porodice, prijatelje, planinarsku zajednicu i brojne građane.

Povodom tragedije, 18. august proglašen je Danom žalosti na području Zenice. Zastave Bosne i Hercegovine i Grada Zenica bit će spuštene na pola koplja, a javne manifestacije zabavnog karaktera neće biti održavane.

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