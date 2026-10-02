Pet stvari na automobilu provjerite prije zime

Priprema automobila za zimu ne bi trebala početi tek kada temperature padnu ispod nule, a oktobar je pravo vrijeme za prve provjere. Hladnija jutra, više kiše, magla i mogućnost prvog mraza često otkriju probleme koji tokom ljeta nisu bili primjetni.

Jedna od najvažnijih stvari je stanje akumulatora. Pad temperature dodatno opterećuje akumulator, pa se prvi znakovi slabosti najčešće primijete upravo pri jutarnjem paljenju motora. Ako motor sporije pokreće, svjetla oslabe prilikom startovanja ili je akumulator star nekoliko godina, preporučuje se provjera prije dolaska ozbiljnijih hladnoća.

Priprema automobila za zimu počinje od akumulatora i antifriza

Pažnju treba obratiti i na rashladnu tečnost. Antifriz nije važan samo tokom ljeta, već štiti sistem motora i od smrzavanja pri niskim temperaturama.

Potrebno je provjeriti nivo rashladne tečnosti, njeno stanje i temperaturu pri kojoj dolazi do smrzavanja. Ukoliko vozač nije siguran koja se vrsta antifriza nalazi u sistemu ili kada je posljednji put mijenjana, najbolje je provjeru prepustiti servisu.

Različite vrste antifriza ne bi trebalo miješati bez provjere njihove kompatibilnosti, jer sama boja tečnosti nije dovoljno pouzdan pokazatelj sastava.

Gume ne treba provjeravati tek pred prvi snijeg

Sa češćom kišom i nižim temperaturama posebno je važno stanje guma. Treba provjeriti dubinu gazećeg sloja, pritisak, eventualna oštećenja i starost pneumatika.

Pad temperature utiče i na pritisak u gumama, zbog čega ga tokom jeseni vrijedi češće kontrolisati. Pravovremena priprema može značiti i izbjegavanje velikih gužvi kod vulkanizera kada počne sezona zamjene guma.

Vozači bi trebali na vrijeme provjeriti i zimsku opremu koju će uskoro morati imati u vozilu, umjesto da to ostavljaju za prve dane hladnijeg vremena.

Brisači, svjetla i grijanje važniji su tokom jeseni

Kiša, magla i prljavština sa kolovoza znače i češću upotrebu brisača. Ukoliko ostavljaju tragove, preskaču preko stakla ili ne uklanjaju vodu ravnomjerno, vjerovatno ih treba zamijeniti.

Istovremeno treba provjeriti tečnost za pranje vjetrobranskog stakla. Kako se približavaju temperature ispod nule, ljetnu tečnost treba zamijeniti zimskom koja je prilagođena nižim temperaturama.

Kraći dani dodatno povećavaju značaj ispravnih svjetala. Treba provjeriti kratka i duga svjetla, pokazivače pravca, stop svjetla, poziciona i svjetla za maglu.

Grijanje i sistem za odmagljivanje stakala također bi trebali biti ispravni prije prvog mraza. Slabo odmagljivanje vjetrobranskog stakla tokom hladnog i kišovitog vremena može ozbiljno smanjiti vidljivost.

Provjerite i opremu u vozilu

Priprema automobila za zimu dobra je prilika i za pregled opreme u prtljažniku. Rezervni točak ili komplet za popravku gume, dizalica i ključ za točkove trebali bi biti ispravni i dostupni ako zatrebaju na putu.

Provjera akumulatora, antifriza, guma, brisača, svjetala i grijanja traje znatno kraće od rješavanja problema koji se mogu pojaviti tokom hladnog jutra. Oktobar zato vozačima daje dovoljno vremena da vozilo pripreme prije prvih ozbiljnijih zimskih uslova.