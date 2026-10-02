Oktobar je važan mjesec za vrt: Ovo su poslovi koje ne treba odgađati

Oktobar je jedan od ključnih mjeseci za pripremu vrta za hladniji dio godine, a poslovi koje obavimo sada mogu uticati na izgled biljaka narednog proljeća. Iako je glavna sezona cvjetanja i berbe pri kraju, u vrtu još ima dovoljno posla.

Prema preporukama britanskog Kraljevskog hortikulturnog društva, oktobar je pogodan za sadnju proljetnih lukovica, novih trajnica, pojedinih stabala, grmova i ruža. Zemlja je još relativno topla, a ima više vlage nego tokom ljeta, što novim biljkama može pomoći da razviju korijen prije zime.

Posebnu pažnju treba posvetiti biljkama koje ne podnose niske temperature. Osjetljive saksijske biljke i vrste koje ne mogu prezimiti na otvorenom potrebno je na vrijeme premjestiti u prostor zaštićen od mraza.

Opalo lišće također ne treba potpuno zanemariti. Ako ostane u debelom sloju na travnjaku, može blokirati svjetlost i zadržavati previše vlage, zbog čega trava može oslabiti. Zdravo lišće može se sakupiti i iskoristiti za kompost ili pripremu lisnog humusa, koji kasnije može poslužiti kao poboljšivač tla.

Oktobar je dobar trenutak i za sređivanje povrtnjaka. Biljne ostatke nakon završene berbe moguće je ukloniti i kompostirati, dok se površina zemlje može zaštititi slojem komposta ili drugog organskog materijala. Na taj način tlo tokom zime ostaje zaštićenije, a istovremeno se priprema za narednu sezonu.

U ovom periodu mogu se saditi i bijeli luk, određene sorte luka i pojedine kulture koje prezimljavaju, zavisno od klimatskih uslova. Vlasnici voćnjaka mogu pripremati teren za sadnju novih voćaka i grmova.

Ni travnjak ne treba potpuno zaboraviti. Ako su vremenski uslovi blagi i zemlja nije natopljena, još se mogu obaviti posljednje košenje, prozračivanje ili uklanjanje suhe trave. Preporuka je da se u jesen ne koriste đubriva s visokim udjelom azota jer ona potiču novi, osjetljivi rast koji je podložniji mrazu.

Nekoliko sati rada u vrtu tokom oktobra zato može smanjiti količinu posla na proljeće. Najvažnije je ukloniti bolesne i oštećene dijelove biljaka, zaštititi osjetljive vrste i iskoristiti povoljne uslove za sadnju onoga što će procvjetati kada se vrate topliji dani.