Oktobar donio rast turizma u BiH: Brojke govore više od očekivanog

U Bosni i Hercegovini u oktobru 2025. godine zabilježeno je 186.275 turističkih posjeta, što je pad od 11,3 posto u odnosu na septembar, ali i porast od dva posto u odnosu na oktobar 2024. godine. Turisti su ostvarili ukupno 373.806 noćenja, što predstavlja smanjenje od 11,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, te povećanje od 5,8 posto u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi noćenja, domaći turisti učestvovali su sa 29,5 posto, dok je udio stranih turista iznosio 70,5 posto. Broj noćenja domaćih gostiju bio je manji za 9,4 posto u odnosu na septembar, ali veći za 9,6 posto u poređenju s oktobrom 2024. godine. Strani turisti ostvarili su 12,2 posto manje noćenja nego mjesec ranije, dok je njihov broj u odnosu na oktobar prošle godine porastao za 4,3 posto.

Među stranim turistima najviše noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske (12%), Srbije (10,7%), Slovenije (8,2%) i Turske (7,7%). Slijede turisti iz Kine (5,4%), SAD-a (4,8%), Njemačke (4,7%) i Crne Gore (4%). Gosti iz Francuske i Italije ostvarili su po 3,3 posto noćenja, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo i Mađarska zabilježili po 2,6 posto. Ukupno, ove zemlje čine 69,3 posto svih stranih noćenja, dok je preostalih 30,7 posto ostvareno iz drugih država, navodi Agencija za statistiku BiH.

Turistima je tokom oktobra bilo na raspolaganju 20.992 smještajne jedinice, što je povećanje od 1,2 posto u odnosu na oktobar prošle godine. Broj raspoloživih kreveta iznosio je 47.296, što predstavlja rast od 3,3 posto.