Ćiro oduševio turiste u Srebreniku /VIDEO/

Danas je stari parni voz Ćiro ponovo vozio prugom do Srebrenika, privlačeći pažnju brojnih posjetitelja i fotografa. Turisti, uglavnom iz Austrije i Njemačke, satima su pratili vožnju, snimajući i fotografirajući legendarnu mašinu u pokretu.

Vožnju obavljaju domaći vozači Mahmut Osmanović i Alen Delić iz Željeznica FBiH, a putovanje od Banovića do Srebrenika postalo je prava atrakcija za ljubitelje željeznica. Posjetioci ističu da uživanje u pejzažima tokom vožnje čini iskustvo posebno vrijednim.

Iako događaj privlači brojne turiste, Srebrenik još nema dodatni prateći program poput dočeka, izložbi ili muzičkih nastupa. Organizatori smatraju da bi ovakve aktivnosti omogućile posjetiocima da provedu više vremena u gradu i dodatno unaprijedile turističku ponudu.

Ovaj događaj potvrđuje potencijal Srebrenika kao destinacije za nostalgične željezničke ture, a domaći snimci daju priliku da čuveni Ćiro ostane zabilježen i van klasičnih turističkih ruta.