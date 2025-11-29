Turisti u FBiH u prosjeku ostaju dva dana, prioritet produženje boravka i sezone

Turisti su se u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine prosječno zadržavali dva dana, što je jedan od ključnih izazova na kojem Federalno ministarstvo okoliša i turizma planira intenzivno raditi u jačanju turističke sezone. Iz Ministarstva navode da Federacija nudi raznolike prirodne, kulturno-historijske i gastronomske potencijale koji stvaraju osnovu za kvalitetnu i konkurentnu turističku ponudu.

„Federacija BiH raspolaže bogatim prirodnim, kulturno-povijesnim i gastronomskim potencijalima, kao i raznolikim geografskim karakteristikama koje omogućavaju razvoj svih vrsta turizma. Ovi resursi čine čvrstu osnovu za kreiranje kvalitetne, raznovrsne i konkurentne turističke ponude koja može motivirati turiste da produže svoj boravak“, naglašeno je u izjavi za Fenu.

Ministarstvo tokom godine ulaže sredstva u razvoj turističkih projekata. „Ove je godine za tu namjenu izdvojeno četiri milijuna KM i jedan od važnih kriterija za određene programe na našem javnom pozivu bio je i kako turiste zadržati što duže na destinacijama“, pojasnili su, uz napomenu da se traže projekti koji mogu pomoći u suzbijanju sezonalnosti.

Jedan od značajnih problema ostaje nedostatak preciznih podataka o turističkom prometu. Ministarstvo se oslanja na informacije Federalnog zavoda za statistiku i aplikaciju prijava.ba, koju trenutno koristi šest kantonalnih turističkih zajednica. U saradnji s EU, BMZ-om i GIZ-om, radi se na digitalnoj transformaciji sektora i uvođenju aplikacije u preostale kantone.

„Uspostava jedinstvenog sustava prijave turista u svim kantonima Federacije BiH važan je korak ka centraliziranom, održivom i transparentnom upravljanju turističkim podacima“, ističu iz Ministarstva.

Federalni zavod za statistiku trenutno ne raspolaže podacima o ukupnim prihodima od turizma, jer je riječ o, kako navode, „multisektorskim podacima koji obuhvaćaju širok spektar aktivnosti – od smještaja, ugostiteljstva i prijevoza, do kulturnih, sportskih i drugih usluga“. Dodaju i da ne postoje ni podaci o prosječnoj potrošnji turista.

Ministarstvo poziva pružatelje privatnog smještaja da registruju objekte, jer neprijavljivanje gostiju ostaje problem. U toku su i aktivnosti s više institucija, uključujući Ministarstvo trgovine i turizma RS-a i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, s ciljem ograničavanja oglašavanja neregistriranih objekata na digitalnim platformama. Platformi Booking.com upućen je zahtjev da objavljuje samo kategorizirane objekte.

Do sada je kategorizirano 530 turističkih objekata, među kojima je 14 hotela s pet zvjezdica, dva turistička naselja, tri apartmana visoke kategorije, kao i više kuća za odmor i apartmana u domaćinstvu.

Najveći rast broja gostiju bilježe Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton, Unsko-sanski kanton, Tuzlanska i Srednjobosanski kanton. U dijelu županije već su počele pripreme za narednu turističku sezonu.

„Mi u Ministarstvu s iskustvom koje imamo iz ovogodišnjeg i javnih poziva iz prošlih godina, razgovaramo s ljudima na terenu, s ljudima iz turizma i institucijama koje se bave ovom oblašću, kako bi na što adekvatniji način odgovorili potrebama za održivi razvoj turizma“, zaključuju iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.