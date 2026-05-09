Osigurano više od 71 milion KM za isplatu invalidnina u FBiH

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja za april 2026. godine.

Za ove kategorije korisnika osiguran je ukupan iznos od 33.908.813,08 KM.

Također, osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina civilnim žrtvama rata za prethodni mjesec, u ukupnom iznosu od 37.699.772,88 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina upućeni su bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.