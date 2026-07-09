Počinje isplata invalidnina u FBiH za juni

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za juni 2026. godine namijenjenih ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove kategorije izdvojeno je ukupno 33.731.362,70 KM.

Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, odnosno naknada za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Za ove namjene predviđen je iznos od 29.021.421,83 KM.

Iz Federalnog ministarstva finansija potvrđeno je da su nalozi za isplatu upućeni prema bankama.