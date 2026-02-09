/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo, donosimo događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je naloge za januarsku isplatu naknada roditeljima njegovateljima u iznosu većem od 3,4 miliona KM.

Počela isplata invalidnina u FBiH za januar, za šta je osigurano ukupno oko 58 miliona KM za boračke i civilne kategorije.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske završeni su pobjedom Siniše Karana uz primjedbe posmatrača na izborni proces.

U Tuzlanskom kantonu potpisani su ugovori sa sedam novih korisnika projekta Dvostruka tranzicija za podršku zelenoj i digitalnoj transformaciji privrede.

Potpisan je sporazum o banjsko klimatskom liječenju boračke populacije TK za 2026. godinu uz planiranih 890 hiljada KM.

Proizvođači mlijeka u TK upozoravaju na otkazivanje otkupa i rast troškova proizvodnje te traže hitne mjere pomoći.

Završena je sanacija dijela trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića u Tuzli uz UKC.
Policija je identifikovala osumnjičenog za napad na starijeg muškarca u Tuzli i protiv njega slijedi izvještaj tužilaštvu.

Sloboda Energoinvest pretrpjela je prvi domaći poraz u sezoni nakon što je Jahorina slavila u Mejdanu.

Specijalna olimpijada BiH započela je međunarodni projekat OrieDown za razvoj inkluzivnog sporta.

