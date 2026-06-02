ABA terapija u TK: Vlada nastavlja aktivnosti za podršku djeci iz autističnog spektra

ABA terapija u TK i dalje je u fokusu aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona, koja je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva TK o pružanju ove usluge djeci sa poremećajem iz autističnog spektra.

Informacija je pripremljena na osnovu zaključka Skupštine TK, kojim su Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK zaduženi da ABA metodu utvrde kao poseban program zdravstvene zaštite i odrede cijenu tog programa.

Uvažavajući potrebe djece i njihovih porodica, Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja već su u finansijskim planovima za 2025. i 2026. godinu predvidjeli sredstva za ovaj program, i to 200.000 KM, odnosno 100.000 KM.

Iz Vlade TK ističu da je za pružanje ABA terapije potrebno osigurati zakonit i stručno utemeljen model. Kako je navedeno, ABA terapija kao zdravstvena usluga, prema važećim propisima, može se pružati putem zdravstvene ustanove ili privatne prakse koja ispunjava propisane uslove.

U tom kontekstu ukazano je i na potrebu da dva privatna pravna subjekta, zainteresovana za pružanje ove usluge, međusobno stvore pravne pretpostavke za realizaciju inicijative.

Prihvatanjem informacije Vlada TK podržala je nastavak aktivnosti Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK na pronalasku modela kojim bi se, u skladu s važećim propisima, omogućilo pružanje ABA terapije djeci iz autističnog spektra na području Tuzlanskog kantona.

Današnjim zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK da poduzmu aktivnosti s ciljem obezbjeđenja pružanja ABA terapije, odnosno primijenjene bihevioralne analize, putem odgovarajuće zdravstvene ustanove do 31. decembra 2026. godine, a nakon toga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH.

Također, zaduženi su domovi zdravlja koji imaju uspostavljene centre za rani rast i razvoj da sagledaju mogućnosti i upute zdravstvene saradnike odgovarajućeg zanimanja na dodatnu edukaciju iz ABA terapije.

Cilj je omogućiti pružanje terapijskih intervencija za djecu sa autizmom i drugim pervazivnim razvojnim poremećajima, te unaprijediti dostupnost stručne podrške djeci i porodicama kojima je ovakav oblik tretmana potreban.