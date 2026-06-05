Pokrenuta inicijativa da Osnovna muzička škola u Tuzli nosi naziv po Asimu Horoziću

Pokrenuta je inicijativa da Osnovna muzička škola u Tuzli ubuduće nosi naziv Osnovna muzička škola “Asim Horozić”, u čast istaknutog kompozitora, pedagoga i jednog od najznačajnijih muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine.

Porodica profesora Asima Horozića dala je pismenu saglasnost na ovu inicijativu, a podršku je, u skladu sa svojim nadležnostima, dalo i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Iz Ministarstva ističu da bi davanje naziva škole po profesoru Asimu Horoziću predstavljalo trajno priznanje njegovom stvaralaštvu, pedagoškom radu i neizbrisivom tragu koji je ostavio u oblasti muzike i obrazovanja.

Asim Horozić rođen je 9. februara 1958. godine u Tuzli, gradu za koji je ostao snažno vezan tokom cijelog života i umjetničkog djelovanja. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završio je u rodnom gradu, a školovanje je nastavio na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, gdje je studirao kompoziciju u klasi profesora Vojina Komadine.

Diplomirao je 1982. godine djelom “Koncert za violinu i orkestar u A-duru”, čime je stekao zvanje akademskog muzičara, kompozitora i profesora teoretskih muzičkih predmeta. Nakon završetka studija vratio se u Tuzlu, gdje je započeo dugogodišnji pedagoški i umjetnički rad.

Radio je kao profesor klavira i teorijskih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli, a kasnije i kao univerzitetski nastavnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na Odsjeku za razrednu nastavu. Bio je angažiran i na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, kao i na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, gdje je od 2006. do 2018. godine radio na Odsjeku za kompoziciju.

Kompozitorski opus Asima Horozića obuhvata brojna djela različitih žanrova, među kojima su orkestarska, koncertantna, kamerna, vokalna, horska i scenska muzika. Njegova djela prepoznatljiva su po spoju savremenog umjetničkog izraza i elemenata bosanskohercegovačke muzičke tradicije.

Široj javnosti posebno je poznat kao autor opere “Hasanaginica”, koja je premijerno izvedena 2000. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo i smatra se jednim od najznačajnijih ostvarenja bosanskohercegovačke operne literature.

Pored “Hasanaginice”, Horozić je komponovao i dječiju operu “Aska i vuk”, operu “Zmaj od Bosne”, posvećenu Husein-kapetanu Gradaščeviću, te započeo operu “Derviš i smrt”, prema romanu Meše Selimovića.

Posebno mjesto u njegovom opusu zauzima “Kapija”, koncertni stav za klarinet i orkestar iz 1997. godine, posvećen uspomeni na ubijenu tuzlansku mladost na Kapiji.

Za svoj rad dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima su Tuzlanska plaketa sa srebrnim grbom, Povelja Udruženja muzičkih pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine i Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za doprinos kulturi i umjetnosti, dodijeljena 2021. godine.

Asim Horozić preminuo je 1. oktobra 2023. godine u Tuzli, nakon duge i teške bolesti. Iza sebe je ostavio bogat umjetnički opus, generacije učenika i studenata, te djela koja predstavljaju važan dio bosanskohercegovačke muzičke kulture.