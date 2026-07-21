Za GSS u TK dobile 100.000 KM za opremu i obuke

Gorske službe spašavanja u TK dobit će ukupno 100.000 KM za nabavku opreme, stručno osposobljavanje spasilaca i unapređenje spremnosti za intervencije u vanrednim i zahtjevnim situacijama.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojima je podržan rad deset gorskih službi spašavanja sa područja Kantona. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 KM.

Od ukupno izdvojenih sredstava, 70.000 KM namijenjeno je za kapitalne, a 30.000 KM za tekuće izdatke.

Novac će biti korišten za nabavku vozila, čamaca, ronilačke, alpinističke, medicinske, navigacijske i komunikacijske opreme. Dio sredstava bit će usmjeren na obuke spasilaca, održavanje vozila i opreme, kao i druge troškove potrebne za operativno djelovanje službi.

Podrška za gorske službe spašavanja u TK trebala bi omogućiti brži izlazak ekipa na teren, efikasnije potrage i sigurnije intervencije na vodi, planinama i drugim teško pristupačnim područjima.

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