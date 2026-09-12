Sloboda osvojila bod protiv Zvijezde

RTV SLON

Sloboda i Zvijezda Gradačac podijelile su bodove u petom kolu WWin Prve lige Federacije BiH. Utakmica na Gradskom stadionu u Srebreniku završena je rezultatom 1:1.

Tuzlaci su prvi stigli do prednosti u 30. minuti. Nakon duže akcije pred golom Zvijezde, Hamza Redžić se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio za vodstvo Slobode.

Domaći tim je u nastavku pokušavao doći do izjednačenja, što mu je uspjelo u 73. minuti. Senga je zatresao mrežu Slobode i postavio konačnih 1:1. Riječ je o fudbaleru koji je u Zvijezdu stigao na posudbu iz Sarajeva.

Za Edisa Mulalića ovo je bio prvi prvenstveni meč na klupi Slobode nakon preuzimanja ekipe. Njegov debi završen je osvajanjem jednog boda.

Sloboda sada ima osam bodova iz pet utakmica, a u narednom kolu na Tušnju će ugostiti Radnik iz Hadžića. 

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