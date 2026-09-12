Potrošačka korpa u FBiH u augustu iznosila 3.810 KM: Prosječna plata pokriva manje od polovine troškova

Troškovi života u Federaciji BiH i dalje značajno premašuju primanja većine građana. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u augustu iznosila je 3.810,70 KM, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za juni 2026. godine iznosila je 1.714 KM. Prema podacima SSSBiH, takva plata mogla je pokriti 44,98 posto ukupnih troškova sindikalne potrošačke korpe.

Još veći jaz vidljiv je kod minimalne plate, koja prema odluci Vlade FBiH iznosi 1.027 KM. Ona je u augustu pokrivala svega 26,95 posto vrijednosti potrošačke korpe.

Sindikalna potrošačka korpa odnosi se na minimalne mjesečne troškove života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece, od kojih je jedno osnovac, a drugo srednjoškolac.

Najveći dio troškova odnosi se na prehranu, koja čini 43,58 posto ukupne korpe. Slijede obrazovanje i kultura sa 18,37 posto, stanovanje i komunalne usluge sa 11,56 posto, odjeća i obuća sa 10,50 posto, higijena i održavanje zdravlja sa 6,83 posto, održavanje domaćinstva sa 5,25 posto te prijevoz sa 3,94 posto.

Za obračun troškova prehrane korištene su cijene 86 artikala iz tri trgovačka centra, dok su u ostalim kategorijama obuhvaćeni troškovi osnovnih potreba domaćinstva.