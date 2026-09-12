Lidl bi prve prodavnice u BiH mogao otvoriti u martu 2027. godine

Njemački trgovački lanac Lidl približava se početku poslovanja u Bosni i Hercegovini, a prema trenutno dostupnim informacijama, prve prodavnice mogle bi biti otvorene u martu 2027. godine.

Ovaj termin ponovo je spomenut nakon sastanka predstavnika Lidla s proizvođačima glamočkog krompira. Predsjednik Udruženja „Glamočki krompir“ Siniša Šolak kazao je da su predstavnici kompanije najavili otvaranje prvih prodajnih objekata u martu naredne godine te da trenutno traže potencijalne domaće partnere.

Razgovarano je i o mogućnosti da se glamočki krompir nađe na policama Lidlovih prodavnica. Budući da je riječ o proizvodu sa zaštićenim geografskim porijeklom, proizvođači smatraju da postoji prostor za saradnju, ali će za potrebe velikog trgovačkog lanca biti potrebno osigurati dovoljne količine i kontinuitet isporuke.

Šolak je naveo da je prošle godine glamočki krompir proizveden na oko 76 hektara, uz ukupnu proizvodnju od približno 2.000 tona. Kako bi se zadovoljile potrebe velikog sistema poput Lidla, razgovara se i o povezivanju proizvođača iz više krajeva BiH.

Lidl je u međuvremenu pokrenuo veliki proces zapošljavanja u BiH. Kompanija traži više od 1.000 radnika u više od 20 gradova i općina, dok dio ranije angažiranih zaposlenika na rukovodećim pozicijama već prolazi obuke.

Ipak, mart 2027. za sada treba posmatrati kao planirani, a ne zvanično potvrđeni termin. Lidl još nije javno objavio tačan datum početka poslovanja u BiH, dok će konačna dinamika zavisiti od završetka zapošljavanja, obuka i pripreme prodajnih objekata.