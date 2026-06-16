Završena izgradnja još jednog Lidl objekta u BiH

Lidl u Kaknju praktično je završen, a objekat izgrađen na lokaciji nekadašnje Stare jame već sada privlači pažnju javnosti.

Riječ je o prostoru koji za Kakanj ima posebnu simboliku, jer se na ovoj lokaciji decenijama nalazio rudarski toranj Stare jame, jedan od prepoznatljivih simbola rudarske prošlosti ovog grada. Danas taj prostor izgleda potpuno drugačije, izgrađen je veliki trgovački objekat, asfaltiran je parking, uređeni su prilazi i saobraćajnice, dok se završavaju posljednji vanjski radovi.

Izgradnja Lidla u Kaknju počela je u augustu prošle godine, a ranije je najavljeno da bi radovi trebali biti završeni u maju 2026. godine. Prema dostupnim informacijama, objekat je sada u završnoj fazi, ali zvaničan datum otvaranja još nije potvrđen.

Lidl u Kaknju dio je šireg plana ove kompanije za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine. Kakanj je jedna od više lokacija širom zemlje na kojima Lidl gradi ili planira prodajne objekte.

Očekuje se da će prodajni objekti početi raditi nakon što bude spremna ključna logistička infrastruktura, odnosno glavni distributivni centar kod Sarajeva.

Otvaranje Lidla u Kaknju donijelo bi novu trgovačku ponudu građanima, ali i dodatnu dinamiku na lokalnom tržištu rada i privrede.