Lidl stiže u 21 bh. grad, ali Tuzla nije na listi: Pogledajte gdje će biti prve prodavnice

RTV SLON
Lidl gradi nove markete u BiH
Foto: BiznisInfo

Ulazak Lidla na tržište Bosne i Hercegovine sve je bliži prema podacima Biznisinfo.ba, a raspisivanje konkursa za više od 1.000 radnika daje jasniju sliku o gradovima u kojima bi njemački trgovački lanac mogao otvoriti prve prodavnice.

Prema objavljenom konkursu, Lidl trenutno traži prodavače za 21 grad i općinu. Na listi se nalaze Sarajevo, Mostar, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bihać, Gračanica, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Zenica, Travnik, Kakanj, Livno, Čapljina, Vogošća, Istočno Sarajevo, Kiseljak i Tešanj.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se na ovoj listi ne nalazi Tuzla.

Tuzla je jedan od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini, ali za sada nema zvanične potvrde da će upravo u ovom gradu biti otvorena Lidlova prodavnica u prvom talasu.

Prema ranijim informacijama, Lidl je u Tuzli imao poteškoće u pronalasku odgovarajuće lokacije za izgradnju marketa, a do sada nije potvrđeno da je pitanje parcele riješeno.

Ipak, izostanak Tuzle sa liste za zapošljavanje ne znači nužno da ovaj grad neće dobiti Lidl. Kompanija već priprema ili razvija projekte i u drugim sredinama koje nisu obuhvaćene aktuelnim konkursom.

Među njima su Prijedor, Cazin, Trebinje, Čitluk, Vitez, Živinice i Prnjavor, dok se kao moguće buduće lokacije nezvanično spominju i Široki Brijeg i Sanski Most.

Lidl je ranije najavljivao ambiciozno širenje i mrežu prodavnica u oko 30 gradova širom Bosne i Hercegovine. To znači da bi nakon prvog vala otvaranja trebalo uslijediti dalje širenje.

Aktuelni konkurs za više od 1.000 prodavača predstavlja važan korak u pripremama za početak poslovanja. Prijave za radna mjesta bit će otvorene od 15. augusta do 30. septembra, nakon čega slijede selekcija i višemjesečna obuka zaposlenih.

Iako tačni datumi otvaranja prvih prodavnica još nisu poznati, zapošljavanje velikog broja radnika pokazuje da Lidl ulazak na tržište BiH približava završnoj fazi priprema.

Za građane Tuzle ostaje pitanje kada će ovaj trgovački lanac stići i u njihov grad.

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