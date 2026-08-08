Pojačan saobraćaj širom BiH: Na putu Stolac–Neum ponovo uspostavljen saobraćaj jednom trakom

Pojačana frekvencija saobraćaja zabilježena je na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno zbog početka vikenda i sezone godišnjih odmora.

Na magistralnoj cesti Stolac–Neum, kod mjesta Udora, od 12:25 sati saobraćaj je ponovo uspostavljen, ali se vozila trenutno propuštaju naizmjenično jednom trakom. Na ovoj dionici saobraćaj je bio potpuno obustavljen od 9 sati zbog saobraćajne nezgode.

Duge kolone vozila zabilježene su i na više graničnih prijelaza. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine veće gužve su na Izačiću, Velikoj Kladuši, Kamenskom, Novom Gradu, Orašju i Ivanici. Na ulazu u BiH pojačan je promet na graničnim prijelazima Kostajnica i Brod, dok su na Gradini, Deleuši, Humu i Zupcima kolone u oba smjera.

Na graničnim prijelazima Bijača–Nova Sela, Doljani–Metković i Gradiška–Gornji Varoš na bh. strani trenutno nema većih gužvi, ali su zabilježena duža čekanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Vozačima se savjetuje iz BIHAMK-a da prije putovanja provjere stanje na cestama i računaju na moguće zastoje, posebno na frekventnijim pravcima prema Jadranu.

Dodatna usporenja očekuju se zbog radova i privremenih obustava. Danas i sutra, od 8 do 20 sati, zbog održavanja brdske auto-trke bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin–Ostrožac–Srbljani, a vozila će biti preusmjeravana na alternativne pravce.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, dok se saobraćaj preusmjerava na magistralni put M-17.

Na autocesti A-1 zatvorena je dionica Lašva–Kakanj u dužini od oko šest kilometara zbog radova na sanaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova, vozila saobraćaju preticajnom trakom.

Ograničenja su i na pojedinim magistralnim cestama. Na pravcima Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila veće mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Usporeno se saobraća i na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, gdje se izvode radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Povremeno dolazi i do obustava saobraćaja.

Zbog radova se jednom trakom usporeno saobraća i na magistralnoj cesti Sarajevo–Lapišnica, kao i na magistralnoj cesti Crna Rijeka–Jajce, u mjestu Podmilačje.

Vozači koji putuju prema zemljama Evropske unije trebaju računati i na moguće duže zadržavanje na granicama zbog registracije putnika kroz novi sistem ulaska i izlaska iz EU, poznat kao EES.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.