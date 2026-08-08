Vrućine uzimaju danak: Ovo su znakovi da vašem tijelu nedostaje vode

Tokom visokih ljetnih temperatura tijelo ubrzano gubi tečnost, zbog čega je dovoljan unos vode posebno važan. Ipak, dehidracija se ne mora odmah prepoznati, jer se njeni prvi simptomi često pripisuju umoru, manjku sna ili stresu.

Jedan od najjednostavnijih načina da provjerite unosite li dovoljno tečnosti jeste da obratite pažnju na boju urina. Svijetložuta boja uglavnom ukazuje na dobru hidrataciju, dok tamnija boja i intenzivniji miris mogu biti znak da je organizmu potrebno više vode.

Manjak tečnosti može utjecati i na koncentraciju. Osoba može imati osjećaj mentalne usporenosti, teže se fokusirati ili primijetiti da joj je potrebno više vremena za obavljanje uobičajenih zadataka. U takvim situacijama čaša vode ponekad može biti korisnija od još jedne kafe.

Glavobolja je također česta posljedica nedovoljnog unosa tečnosti. Ako se dehidracija pogorša, mogu se pojaviti vrtoglavica, slabost i pad krvnog pritiska, a u težim slučajevima i gubitak svijesti.

Promjene se mogu primijetiti i na raspoloženju. Razdražljivost, nervoza i osjećaj napetosti mogu biti povezani s nedostatkom tečnosti, posebno tokom izrazito toplih dana.

Rizik od dehidracije povećavaju visoke temperature, intenzivno znojenje, dug boravak na suncu, fizička aktivnost, povišena tjelesna temperatura, ali i konzumiranje alkohola.

Odraslim osobama uglavnom je potrebno oko 1,5 do 2 litre tečnosti dnevno, dok potrebe mogu biti veće tokom toplih dana ili pojačane fizičke aktivnosti. Umjesto čekanja da se pojavi jaka žeđ, preporučuje se unos vode rasporediti tokom cijelog dana.

Posebno tokom aktuelnog toplotnog vala, dovoljno tečnosti jedan je od najjednostavnijih načina da se smanji rizik od tegoba povezanih s visokim temperaturama.