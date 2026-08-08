Kadeti BiH poraženi od Švedske: Večerašnji duel protiv Bugarske ključan za četvrtfinale

Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je novi poraz na U16 Eurobasketu divizije B. Bolja od naših kadeta bila je Švedska rezultatom 88:75.

Bh. reprezentacija imala je velikih problema sa šutem za tri poena, pogodivši svega pet od 30 pokušaja, što je značajno utjecalo na konačan ishod susreta.

Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Mak Omerović sa 22 postignuta poena.

Švedsku je predvodio Mantas Jurgaitis sa 16 poena, dok je za njihov sastav nastupio i Leon Bosnić, sin nekadašnjeg selektora seniorske reprezentacije BiH Vedrana Bosnića. Iako je godinu mlađi od većine saigrača, Bosnić je za 20 minuta na parketu ubacio pet poena i upisao tri asistencije.

Nakon poraza od Švedske, pred bh. kadetima je susret koji bi mogao imati veliki značaj za njihov plasman u četvrtfinale.

Bosna i Hercegovina večeras od 21 sat igra protiv Bugarske, a pobjeda je imperativ ukoliko želi zadržati realne šanse za plasman među osam najboljih ekipa.

Utakmica protiv Bugarske tako će biti nova prilika za bh. selekciju da popravi utisak i ostane u borbi za nastavak takmičenja.