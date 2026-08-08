Sloboda danas igra posljednju provjeru pred novu sezonu

Fudbaleri Slobode danas će imati posljednju provjeru uoči početka nove sezone. Tuzlanski tim gostovat će u Gračanici, gdje će odmjeriti snage s Bratstvom.

Utakmica na stadionu Luke zakazana je za 17 sati.

Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao posljednja prilika da provjeri formu igrača, uigra ekipu i napravi završne korekcije pred početak prvenstva.

Crveno-crni iza sebe imaju niz pripremnih utakmica, kroz koje je stručni štab imao priliku isprobati različite kombinacije i tražiti najbolje rješenje za početak takmičarske sezone.

Današnji duel protiv Bratstva tako će biti posljednja pripremna stanica Slobode prije utakmica koje donose prve bodove u novoj sezoni.