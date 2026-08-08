Vatra zahvatila više lokacija u TK: Gorjela štala sa stotinama bala sijena

Toplo i suho vrijeme posljednjih dana donijelo je i povećan broj intervencija vatrogasaca na području Tuzlanskog kantona. Vatra je zahvatala šumske površine, nisko rastinje, ali i objekte, dok je na pojedinim lokacijama bilo potrebno angažovati veći broj ljudi i mehanizaciju.

Jedna od značajnijih intervencija zabilježena je na području Kladnja. Na lokalitetu Pauč požar je zahvatio oko osam hektara površine. U gašenju su učestvovali profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, kao i radnici JP “Šume TK”. Kako bi se spriječilo širenje vatre, uz pomoć mehanizacije napravljen je zaštitni opkop.

Velika količina sijena izgorjela je u požaru u blizini Potpeća kod Srebrenika. Vatra je zahvatila veću štalu, a prema dostupnim informacijama izgorjelo je između 800 i 900 bala sijena.

Vatrogasci iz Srebrenika imali su još jednu intervenciju u Tinji, gdje je požar izbio na željezničkoj pruzi i oštetio četiri do pet pragova.

Na području Živinica zabilježena su dva požara niskog rastinja. Vatra je izbila uz prugu u Prvoj ulici, kao i u Gračanici Selu. Oba požara su ugašena.

U Lukavcu je požar zahvatio šumsko područje na lokalitetu Bokavići, dok je u Banovićima gorjelo šumsko područje i nisko rastinje u centralnom dijelu općine. Opožareno je oko pola duluma površine.

Svi navedeni požari stavljeni su pod kontrolu, a zahvaljujući intervencijama vatrogasnih ekipa spriječeno je njihovo dalje širenje.

Visoke temperature i suša pogoduju brzom širenju vatre, zbog čega se građanima apeluje na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje, naročito prilikom boravka u prirodi.