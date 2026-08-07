Požar kod Konjica i dalje aktivan, angažovane i Oružane snage

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar kod Konjica, na području Kanjine i Ovčara, gdje gori šuma na strmom i teško pristupačnom terenu.

Na požarištu su angažovani svi raspoloživi pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, kao i radnici Šumarstva Prenj.

Njihovi napori posebno su usmjereni na zaštitu kuća u naseljima Kanjina i Živašnica.

U gašenju učestvovali Air Tractor i helikopter OSBiH

Tokom četvrtka u gašenje požara uključene su i zračne snage. Air Tractor djelovao je na požarištu kod Konjica u dva navrata. Prvi angažman trajao je od 16:30 do 18 sati, a drugi od 18:35 do 20:30 sati. Tokom oba naleta obavljena su po dva izbacivanja vode.

U akciju je uključen i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je na području požarišta djelovao od 19 do 20 sati i izvršio šest izbacivanja vode.

Air Tractor je istog dana, od 18 do 18:30 sati, bio angažovan i na gašenju požara na području Gubavice, odnosno Pijesaka kod Mostara.

Više požara širom HNK-a

Prema redovnom izvještaju Operativnog centra Civilne zaštite HNK-a, tokom protekla 24 sata evidentiran je veći broj požara širom kantona.

Na području Mostara vatrogasci su intervenisali zbog požara trave i niskog rastinja u Salakovcu, Mazoljicama i Pijescima. Na Bišću Polju gorio je otpad, dok je u Ulici dr. Ante Starčevića zabilježen požar na električnom romobilu.

Brojne intervencije zabilježene su i na području Čapljine. Požari su evidentirani u Počitelju, Sjekosama, Trebižatu, Čeljevu, Tresani, Jasenici, Gnjilištima, Strugama i Gabeli.

Gorjeli su šuma, trava, nisko rastinje, biljni otpad i kontejneri, dok se na području Sjekosa i dalje radi na sanaciji požarišta.

Na jednoj benzinskoj pumpi aktivirao se i vatrodojavni alarm, ali je nakon provjere utvrđeno da nije bilo opasnosti od požara.

Intervencije i u Čitluku i Prozor-Rami

Vatrogasci su imali posla i na području Čitluka, gdje su gorjeli šuma te visoko i nisko rastinje.

U općini Prozor-Rama zabilježen je požar trave i niskog rastinja u selu Ploča.

Nadležne službe i dalje prate situaciju na području kantona, dok je najveća pažnja usmjerena na aktivno požarište kod Konjica zbog nepristupačnog terena i blizine naseljenih mjesta.