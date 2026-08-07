Bingo Ljetno kino vraća se na Trg slobode

Postoje mjesta koja tokom ljeta dobiju sasvim novo značenje. Mjesta na kojima se filmovi gledaju pod zvijezdama, razgovori traju dugo nakon odjavne špice, a neobavezna druženja prerastu u lijepe uspomene. Jedno od takvih mjesta već četvrtu godinu zaredom je Bingo Ljetno kino Tuzla.

Trg slobode će i ovog ljeta postati mjesto filmskih projekcija na otvorenom, jer će od 14. do 21. augusta biti održano četvrto izdanje Bingo Ljetnog kina Tuzla u okviru programa Sarajevo Film Festivala.

Tokom osam festivalskih dana publika će moći uživati u izboru domaćih, regionalnih i svjetskih filmskih ostvarenja u prepoznatljivoj open-air atmosferi koja iz godine u godinu okuplja veliki broj ljubitelja filma.

Ovogodišnje izdanje festivala u Tuzli biće otvoreno 14. augusta u 20.30 sati projekcijom filma „Očevina“ reditelja Pawela Pawlikowskog, koji je za ovaj film osvojio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.

Ulaznice su već u prodaji putem online platforme Sarajevo Film Festivala, a uskoro će biti dostupne i u Turističko-informativnom centru Turističke zajednice grada Tuzla na Sonom trgu.

Organizatori i ove godine najavljuju osam večeri ispunjenih filmovima, druženjem i jedinstvenim ambijentom kina pod otvorenim nebom u samom centru Tuzle.

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