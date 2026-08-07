Bingo Ljetno kino vraća se na Trg slobode: Osam dana filmova pod otvorenim nebom

Selma Jatić
Bingo Ljetno kino vraća se na Trg slobode

Postoje mjesta koja tokom ljeta dobiju sasvim novo značenje. Mjesta na kojima se filmovi gledaju pod zvijezdama, razgovori traju dugo nakon odjavne špice, a neobavezna druženja prerastu u lijepe uspomene. Jedno od takvih mjesta već četvrtu godinu zaredom je Bingo Ljetno kino Tuzla.

Trg slobode će i ovog ljeta postati mjesto filmskih projekcija na otvorenom, jer će od 14. do 21. augusta biti održano četvrto izdanje Bingo Ljetnog kina Tuzla u okviru programa Sarajevo Film Festivala.

Tokom osam festivalskih dana publika će moći uživati u izboru domaćih, regionalnih i svjetskih filmskih ostvarenja u prepoznatljivoj open-air atmosferi koja iz godine u godinu okuplja veliki broj ljubitelja filma.

Ovogodišnje izdanje festivala u Tuzli biće otvoreno 14. augusta u 20.30 sati projekcijom filma „Očevina“ reditelja Pawela Pawlikowskog, koji je za ovaj film osvojio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.

Ulaznice su već u prodaji putem online platforme Sarajevo Film Festivala, a uskoro će biti dostupne i u Turističko-informativnom centru Turističke zajednice grada Tuzla na Sonom trgu.

Organizatori i ove godine najavljuju osam večeri ispunjenih filmovima, druženjem i jedinstvenim ambijentom kina pod otvorenim nebom u samom centru Tuzle.

Čitajte i ovo

Bingo Group i ove godine otvara vrata VIP događaja građanima: Osvojite ulaznice za koncert Petra Graše

Otvorene prijave za Bingo Festival Fits: Odaberite outfit s omiljenim influencerom i zablistajte na Crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala

Naše mjesto za naše ljude: Bingo Group svojim uposlenicima posvećuje posebno lijep festivalski trenutak

Bingo Group i Sarajevo Film Festival: Partnerstvo koje kulturu približava ljudima

pročitajte i ovo

Vijesti

Filmovi o BiH, Ukrajini i Ruandi na ovogodišnjem SFF-u

BiH

Bingo Group i ove godine otvara vrata VIP događaja građanima: Osvojite...

Magazin

Otvorene prijave za Bingo Festival Fits: Odaberite outfit s omiljenim influencerom...

BiH

Woody Harrelson stiže na Sarajevo Film Festival

Magazin

Naše mjesto za naše ljude: Bingo Group svojim uposlenicima posvećuje posebno...

BiH

Bingo Group i Sarajevo Film Festival: Partnerstvo koje kulturu približava ljudima

Sport

Sloboda danas igra posljednju provjeru pred novu sezonu

Tuzla i TK

Radarske kontrole danas na više lokacija u TK: Vozači, oprez

BiH

Saobraćaj obustavljen: Teška nesreća na putu Stolac – Neum

Vijesti

Međunarodni dan mačaka: Zašto su postale jedni od omiljenih kućnih ljubimaca?

BiH

Požar u Konjicu: Vatrogasci i zračne snage zajedno brane ljude, prirodu i infrastrukturu

Učitati više