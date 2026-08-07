Posjetioce Panonskih jezera u Tuzli ovog vikenda očekuje raznovrstan muzički program na Beach Baru Odisej, na trećem jezeru Panonike, uz nastupe DJ-a i izvođača koji će dodatno upotpuniti ljetnu atmosferu.

Program počinje danas od 14 sati, kada na scenu Beach Bara Odisej stiže DJ MilloOne. Nakon dva ranija nastupa koji su privukli brojne posjetioce, ponovo će donijeti ritmove, ljetne hitove i atmosferu za ples.

U subotu, 8. augusta, od 15 sati, na istom mjestu, Beach Baru Odisej – treće jezero Panonike, nastupa TNT Band. Posjetioce očekuje svirka uživo uz najveće hitove domaće i strane muzike.

Vikend program na Panonici završava u nedjelju, 9. augusta, kada će od 14 sati na Beach Baru Odisej, treće jezero Panonike, nastupiti Belma Sakić. Uz gitaru i poznate ljetne hitove, najavljeno je još jedno muzičko druženje za sve generacije.

Uz kupanje, sunce i bogatu ponudu na Panonskim jezerima, organizatori poručuju da posjetioce očekuje vikend ispunjen muzikom, dobrim raspoloženjem i ljetnim ugođajem.