Vikend na Panonici uz muziku i zabavu: DJ MilloOne, TNT Band i Belma Sakić na Beach Baru Odisej

Selma Jatić

Posjetioce Panonskih jezera u Tuzli ovog vikenda očekuje raznovrstan muzički program na Beach Baru Odisej, na trećem jezeru Panonike, uz nastupe DJ-a i izvođača koji će dodatno upotpuniti ljetnu atmosferu.

Program počinje danas od 14 sati, kada na scenu Beach Bara Odisej stiže DJ MilloOne. Nakon dva ranija nastupa koji su privukli brojne posjetioce, ponovo će donijeti ritmove, ljetne hitove i atmosferu za ples.

U subotu, 8. augusta, od 15 sati, na istom mjestu, Beach Baru Odisej – treće jezero Panonike, nastupa TNT Band. Posjetioce očekuje svirka uživo uz najveće hitove domaće i strane muzike.

 

Vikend program na Panonici završava u nedjelju, 9. augusta, kada će od 14 sati na Beach Baru Odisej, treće jezero Panonike, nastupiti Belma Sakić. Uz gitaru i poznate ljetne hitove, najavljeno je još jedno muzičko druženje za sve generacije.

Uz kupanje, sunce i bogatu ponudu na Panonskim jezerima, organizatori poručuju da posjetioce očekuje vikend ispunjen muzikom, dobrim raspoloženjem i ljetnim ugođajem.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Van Gogh rasplesao Tuzlu: Rock spektakl na Panonskim jezerima obilježio 40...

Istaknuto

Panonska jezera danas slave 23. rođendan: Muzika, pjena party i program...

Tuzla i TK

Van Gogh 24. jula nastupa na Panonici u Tuzli

Tuzla i TK

Panonska jezera obilježavaju 23. rođendan, pripremljen bogat program

Vijesti

Pjena party na Panonici u subotu uz svirku

Tuzla i TK

Međunarodni turnir u odbojci na pijesku stiže na Panonska jezera

Sport

Kadetska reprezentacija BiH protiv Švedske traži drugu pobjedu na Eurobasketu

Vijesti

Vodovod: Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća kod Gračanice: Vozač prevezen u UKC Tuzla

Vijesti

Grad Tuzla podržao 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede

Vijesti

Filmovi o BiH, Ukrajini i Ruandi na ovogodišnjem SFF-u

Učitati više